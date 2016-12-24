Кадры для цифровой экономики

Подготовка кадров для цифровой экономики является одним из важных аспектов успешного развития территорий. Для решения этой задачи в Мордовии разработан соответствующий региональный проект, в рамках которого пройдет обучение и повышение квалификации трудоспособного населения по востребованным в современных условиях направлениям, ранней профориентации школьников и привлечению молодёжи в ИТ-сферу, а также её популяризации.

С 2018 года сотрудники органов госвласти и местного самоуправления республики повышают квалификацию по направлениям цифровой экономики. В 2020 году запланировано обучение сотрудников подведомственных организаций. Для этого РАНХиГС разработаны специальные программы, рассчитанные на различный уровень менеджмента и учитывающие первоначальную степень осведомленности о цифровых технологиях: «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» и программа «Цифровая трансформация и цифровая экономика». Повысить квалификацию можно будет в дистанционном формате.

В республике запланировано подключение к системе предоставления персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. Обучение с использованием сертификатов для граждан будет бесплатным, все возникающие расходы компенсируются образовательным организациям за счет средств федерального бюджета. Реализация программы предполагает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Запуск запланирован на 4-й квартал 2020 года.

В рамках проекта «Цифровое завтра» продолжится проведение открытых уроков, мастер-классов и экскурсий для учащихся, организация образовательных проектов, выставок и конференций. Специалисты Министерства информатизации и связи РМ и ведущих компаний в сфере ИТ продолжат активно участвовать в «Уроках Цифры» для школьников. Откроется для экскурсионных посещений Информационно-вычислительный комплекс Технопарка Мордовии. Ученики смогут своими глазами увидеть, сколько пространства и ресурсов необходимо для обработки информации, а также ознакомиться с современными информационными системами и технологиями.

В целях ранней профориентации школьников Мининформсвязи совместно с Министерством образования республики рассматривает возможность участия региона в проекте «Яндекс.Лицей». Это широкомасштабный стандартизированный образовательный проект компании «Яндекс» по обучению программированию школьников 8-9 классов. Обучение ведётся в формате очного дополнительного образования по программе, рассчитанной на два учебных года и состоящей из двух блоков: «Основы программирования на языке «Python» (углублённый уровень)» и «Основы промышленного программирования».

В настоящий момент также обсуждается возможность внедрения в образовательный процесс специализированной программы по освоению ключевых компетенций цифровой экономики обучающимися различных уровней образования. Планируется, что со следующего учебного года она будет включена в учебные планы организаций среднего общего и среднего профессионального образования.







