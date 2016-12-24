Займы под 1% на модернизацию производства

В Мордовии с 2018 года реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Эта программа работает в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и предусматривает адресную поддержку повышения эффективности работы предприятий со стороны Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

В 2018 году в Мордовии создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда на базе Фонда развития промышленности республики. В национальном проекте есть инструменты финансовой поддержки от Фонда развития промышленности, займы под 1% в целях модернизации производства. Для получения этого займа необходима обязательная оценка производственной системы предприятия и выдачи заключения со стороны Федерального центра компетенций.

Чтобы участвовать в проекте, предприятие должно соответствовать основным критериям: работать в промышленности, сельском или жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве или транспорте, иметь выручку от 400 млн до 30 млрд рублей в год и не более 25% иностранного участия в капитале.

В настоящее время в республике 30 организаций заключили соглашение о реализации мероприятий регионального проекта. На сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.РФ зарегистрировано еще 12 организаций из Мордовии, желающих принять в нем участие.

В марте этого года в рамках проекта открыта Фабрика процессов на базе Мордовского университета. Фабрика процессов - это учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также изучают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия. Специалистами Регионального центра компетенций разработан модульный курс «Мастер производительности» для среднего звена предприятий - участников нацпроекта. Его целью является развитие управленческих, коммуникационных и прочих навыков и компетенций. Одним из обязательных результатов обучения на курсе является реализация мини-проекта на предприятии, направленного на повышение производительности труда и оптимизацию офисных или производственных процессов.

В 2020 году планируется выполнить мероприятия в рамках проекта еще на 4 предприятиях под управлением Федерального центра компетенций и на 18 предприятиях под управлением Регионального центра компетенций.