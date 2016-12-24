В Темниковском районе обновляют водопроводные сети

«Сельским поселениям Темниковского района досталось тяжелое наследство - водопроводные сети. Их износ в настоящее время составляет 80%», - рассказал начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации района А. М. Сергеев.

Выходом из создавшегося положения станет строительство новых водопроводных сетей. К этой работе в 2020 году уже приступили два сельских поселения - Жегаловское и Староковыляйское. Стоимость строительства водопровода составит 21 млн руб. и более 8 млн руб. соответственно. К концу года строительство будет завершено.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация для строительства водопроводных сетей в Аксельском сельском поселении (деревни Татарское Адаево и Русское Адаево, Агеево). Кроме того, в Темникове планируется заменить 15 км старых водопроводных сетей на новые, так как именно над ними будут ремонтировать дороги.

«Так как повышение качества воды - необходимость, делается это в рамках регионального проекта «Чистая вода», - комментирует А. М. Сергеев.

Планируется увеличить и мощность очистных сооружений по городу, заменить систему водоотведения (канализацию) протяженностью 21 км. Строительство очистных сооружений намечается и в Р. Тювееве. Сделать это предполагается до 2025 года.

«Все зависит опять же от денежных средств, - подытоживает А. М. Сергеев. - В рамках всех национальных и региональных проектов это осуществимо».