В Новом Акшине ремонт дороги идет ударными темпами

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Летом прошлого года в Новом Акшине Старошайговского района началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», целью которого стал ремонт дороги Красная Рудня - Подверниха.
Этот крупный проект планируется реализовать до 2024 года.
В минувшем году было проложено 4,3 км нового асфальтированного покрытия от федеральной трассы до ул. Красносельской. А уже в начале апреля 2020 года ремонт продолжился еще на 2 км по ул. Центральной в направлении села Старое Акшино.
На данный момент проведены работы по устройству слоя-основания методом холодной регенерации с добавлением щебня, цемента и минерального вяжущего материала, расчищены все обочины от кустарника и деревьев. Со 2 мая началось устройство асфальтированного слоя. Работы на участке планируется завершить в сентябре 2020 года, но ускоренные темпы работ генеральной подрядной организации ООО «Мордовдорстрой» позволяют надеяться, что обозначенные сроки значительно сократятся.
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