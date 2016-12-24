Гарантированная поддержка медработников в Мордовии

Как в Мордовии выполняются государственные обязательства по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 05.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинским работников»? С этим вопросом мы обратились к управляющему ГУ - региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия Л.А. Ивановой.

- Людмила Александровна, ежедневно сообщается о врачах, рискующих своим здоровьем, а нередко и жизнями во имя спасения людей. А как реализуются меры по их поддержке?

- С большим уважением отношусь к работе медицинских работников нашей республики. В условиях распространения инфекции они, верные врачебному долгу, круглосуточно спасают жизни других людей. Рискуя при этом своими.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина полномочия по обеспечению государственных гарантий по обязательному государственному страхованию работников медицинских организаций при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возложены на Фонд социального страхования Российской Федерации. В связи с этим уровень ответственности, который ложится на Фонд, возрос многократно. С начала распространения эпидемии Фонд ни на один день не останавливал свою работу, мы в полном объеме выполняем задачи в сфере обязательного социального страхования.

Работаем в режиме повышенной готовности, с учетом ограничений, обусловленных режимом самоизоляции. Ежедневно проходят онлайн-совещания с Центральным аппаратом Фонда. И задачи своевременных выплат медицинским работникам в регионах - на особом контроле.

Также я регулярно принимаю участие в заседаниях Оперативного штаба при Главе Республики Мордовия, где докладываю информацию в том числе и по исполнению Указа Президента РФ о гарантированных выплатах медицинским работникам.

- Какие размеры единовременных страховых выплат предусмотрены Указом Президента Российской Федерации?

- В случае причинения вреда здоровью медицинского работника, в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания или осложнения, вызванных новой коронавирусной инфекцией, включенных в перечень, утвержденный Правительством РФ, и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, размер выплат составит 68 811 руб.

В случае установления стойкой утраты трудоспособности (инвалидности):

- инвалиду I группы - 2 064 339 руб.;

- инвалиду II группы - 1 376 226 руб.;

- инвалиду III группы - 688 113 руб.

И в случае смерти - 2 752 452 руб.

Данная информация размещена на нашем сайте, доведена до главных врачей медицинских учреждений.

По состоянию на 2 июня региональным отделением Фонда по всем представленным медицинскими учреждениями справкам произведено 43 выплаты на сумму 2,9 млн рублей. При этом в целях недопущения ошибок и нарушений все первичные документы, необходимые для передачи в отделение Фонда, готовятся и подписываются главными врачами медучреждений. Эта работа находится на постоянном контроле и проводится в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Мордовия.

Также замечу, что и другие основные направления нашей работы находятся под постоянным контролем. В том числе и гарантированные выплаты гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Мы не допустили сбоев в работе, сделали все от нас зависящее, чтобы в условиях эпидемии граждане льготных категорий не остались один на один со своими проблемами.