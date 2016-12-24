223 медработника республики были инфицированы коронавирусной инфекцией

На пресс-конференции министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что в республике уже 223 медработника были инфицированы коронавирусной инфекцией.

«Все они находятся под наблюдением и пристальными контролем. Я лично слежу, чтобы они получили адекватные страховые выплаты», - заверил министр.

Также на этой неделе стало известно, что среди медицинского персонала Республиканского онкологического диспансера выявлено несколько случаев заражения вирусной пневмонией, а также три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В целях предотвращения распространения внутрибольничной инфекции как среди сотрудников диспансера, так и пациентов и учитывая низкую иммунную защиту у онкологических больных, принято решение приостановить плановую госпитализацию на хирургическое лечение до 7 июня.

Химиотерапевтическое лечение онкологических больных продолжается как в условиях дневного стационара, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии со всеми сроками лечения.

Консультативная поликлиника и диагностическая служба онкологического диспансера продолжают работать в штатном режиме.

На 5-6 июня 2020 года запланировано заключительное проведение дезинфекционной обработки всех помещений диспансера, после чего с 8 июня плановая госпитализация на все виды лечения возобновится в прежнем режиме.