223 медработника республики были инфицированы коронавирусной инфекцией

Власть «подставит плечо» населению и экономике
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
На пресс-конференции министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что в республике уже 223 медработника были инфицированы коронавирусной инфекцией.
«Все они находятся под наблюдением и пристальными контролем. Я лично слежу, чтобы они получили адекватные страховые выплаты», - заверил министр.
Также на этой неделе стало известно, что среди медицинского персонала Республиканского онкологического диспансера выявлено несколько случаев заражения вирусной пневмонией, а также три случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В целях предотвращения распространения внутрибольничной инфекции как среди сотрудников диспансера, так и пациентов и учитывая низкую иммунную защиту у онкологических больных, принято решение приостановить плановую госпитализацию на хирургическое лечение до 7 июня.
Химиотерапевтическое лечение онкологических больных продолжается как в условиях дневного стационара, так и в отделении противоопухолевой лекарственной терапии в соответствии со всеми сроками лечения.
Консультативная поликлиника и диагностическая служба онкологического диспансера продолжают работать в штатном режиме.
На 5-6 июня 2020 года запланировано заключительное проведение дезинфекционной обработки всех помещений диспансера, после чего с 8 июня плановая госпитализация на все виды лечения возобновится в прежнем режиме.
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов
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