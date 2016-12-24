Коммунальщики Лямбирского района починили ливневую канализацию после обращения в соцсетях

Проблемы в сфере ЖКХ чаще всего обсуждаются жителями Мордовии в соцсетях. Все сообщения регистрируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в Минжилкомхоз РМ для дальнейшего решения проблем.

Недавно в одном популярном паблике, представленном сразу в нескольких соцсетях, появился пост с жалобой от жителей Большой Елховки. Они сообщили, что в одном из подъездов по адресу ул. Фабричная, 1 после каждого дождя протекает крыша.

«Страдают все квартиры с 5 по 1 этаж, – сказано в посте. – Рушится бетонный козырек, все сыпется на головы детям и взрослым, в подъезд заходить опасно».

Спустя некоторое время после получения сообщения министерство жилищно-коммунального хозяйства РМ ответило, что работники УО «Лямбирькомжилсервис» выполнили ремонт внутренней ливневой канализации. Все протечки были устранены.

Если вы столкнулись с какой-либо коммунальной проблемой, обязательно пишите об этом в соцсети. Прикладывайте фото и видео.

Расскажем, что сделано.