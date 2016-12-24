Работники органов власти РМ повысят квалификацию по информационной безопасности

Национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры на основе отечественных разработок, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства.

В настоящее время более чем в 600 органах местного самоуправления и муниципальных организациях Мордовии, а также в 46 исполнительных органах государственной власти и подведомственных им организациях проведены работы по разработке и внедрению организационно-распорядительной документации по защите информации и приведению обработки персональных данных в соответствие с требованиями российского законодательства.

По результатам анализа кадрового обеспечения в области информационной безопасности и перспективной потребности в квалифицированных кадрах составлен план прохождения обучения специалистов, ответственных за защиту информации в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления республики.

В МГУ им. Н.П. Огарёва разработана и согласована со ФСТЭК России программа профессиональной переподготовки «Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну» объемом 706 академических часов. В 2019 году профессиональную переподготовку прошли 6 специалистов по защите информации исполнительных органов государственной власти и 2 специалиста органов местного самоуправления.

Кроме того, в 2019 году 33 работника исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления были направлены на курсы повышения квалификации по информационной безопасности. В 2020 году их пройдут еще 20 служащих.

Для осуществления целевого набора обучающихся по образовательным программам высшего образования в области информационной безопасности для органов государственной власти и местного самоуправления прошла аккредитацию основная профессиональная образовательная программа «Информационная безопасность» Института электроники и светотехники Мордовского университета, что позволило установить контрольные цифры приема абитуриентов на 2020 учебный год в количестве 25 человек.