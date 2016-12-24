В Ромоданове обновленный парк культуры и отдыха готовится принять посетителей

Менее года назад в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на конкурсной основе был благоустроен парк культуры и отдыха им. В.П. Филатова в Ромоданове.

В парке появились новые и обновлены старые дорожки - асфальтовые и выложенные из тротуарного камня. Были установлены уютные беседки и удобные лавочки, появился маленький декоративный водоём с красивым арочным мостиком, а для детворы установлены новые качели-лодочки. Здесь же построена современная спортивная площадка с искусственным покрытием, где можно играть в баскетбол, футбол, волейбол, а также школьникам сдавать нормы ГТО.

В парке высадили много саженцев деревьев, а совсем недавно в клумбах около мест отдыха появились яркие цветы. Преобразился и пруд - его окружает выложенная брусчаткой дорожка, а берега обрамил бетон. На одном из берегов смонтирована удобная смотровая площадка. С приходом весны пруд заполнили водой, а уже в мае этого года здесь впервые ввысь взметнулись струи фонтанов, создавая новый облик всей парковой зоны.

Сегодня в парке продолжаются подготовительные работы, чтобы, когда будет возможно, принять отдыхающих во всей красе.