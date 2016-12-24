В Саранске продолжается ремонт дорог

Саранский градоначальник Петр Тултаев оценил ход благоустройства городских территорий и провел серию выездных совещаний с руководителями муниципальных предприятий по вопросам проведения дорожных работ. Особое внимание было уделено участкам автомагистралей, включенным в инициированный Президентом страны национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нынешнем году, напомним, в мордовской столице планируется отремонтировать 22 таких отрезка, общей протяженностью 13,5 километра.

В настоящее время работы идут на улицах Севастопольская, Лазо, Щорса, М. Расковой, Попова и других. Так, на ул. Евсевьева - от Транспортной до Ульянова -20 мая была заасфальтирована одна сторона проезжей части. Это, правда, меньше, чем предполагалось – подрядчик явно переоценил свои силы. С другой стороны, как подчеркнул градоначальник, «лучше продлить ограничение движения на день, но сделать все на совесть. Уверен, водители с пониманием отнесутся к временным неудобствам». В ходе осмотра он также поручил привести в порядок дорожное полотно у остановки общественного транспорта «Улица Евсевьева».

К слову, набранные темпы ямочного ремонта пока трудно назвать оптимальными. Виной тому, однако, не пресловутый «человеческий фактор», а неблагоприятные погодные условия. «Нужно использовать каждый погожий день!», - отметил в данной связи глава города. После чего распорядился привлечь на помощь подрядчику дополнительные силы, в том числе - предприятие «Горремдорстрой».

Сейчас ямочный ремонт завершается на Лямбирском шоссе, а точнее – в районе перекрестка с ул. Строительная. На очереди - улица Пролетарская и проспект 50 лет Октября. В активной фазе - работы на улицах Б. Хмельницкого (от Ботевградской до Серова) и Демократическая (участок от Коммунистической до Советской). Здесь Петр Тултаев дал поручение заасфальтировать заезд между домами №№58 и 60 по ул. Коммунистическая. В дальнейшем ремонт прилегающих участков должен выполняться без дополнительных указаний.

Кроме того, мэр города проинспектировал состояние «зеленых зон». Вдоль основных магистралей трава, в основном, уже скошена. Теперь сосредоточиться следует на менее оживленных улицах. «Коммунальщики трудятся слаженно! – с удовлетворением констатировал Петр Тултаев. - «Зарослей» нет. Но управляющим компаниям нужно пристально следить за состоянием придомовых территорий. «Бесхозных» пространств в Саранске быть не должно».