«Лисме» нашли LED-партнера

Новый собственник «Лисмы» объявил о слиянии своих главных активов. Под управлением инвестиционно-промышленной компании «Storm Group» теперь будут работать Саранский светотехнический завод и «ВИ Групп» из Санкт-Петербурга, выпускающая продукцию под торговыми марками «Viled» и «Vilamp». Де-факто речь здесь идет не только о появлении на рынке крупного игрока, но и о попытке объединения компетенций в области традиционной и LED-светотехники. Предприятия смогут совместно проводить научно-исследовательские и конструкторские работы, обмениваться своими идеями и предложениями.

«Логичным и очевидным» назвал данное решение президент «Storm Group» Тимур Шарипов. «Лисма» - это основной производитель ламп в России, завод с более чем 70-летней историей, - отметил он. - «ВИ Групп» же, в свою очередь, имея современное оборудование и развитый научно-конструкторский блок, специализируется на создании энергосберегающих систем светодиодного освещения и светодиодных светильников. Мы надеемся, что операционное взаимодействие, общая логистика, политика продаж, НИОКРы позволят добиться синергетического эффекта, укрепить наши позиции в отрасли. В выигрыше, полагаю, останутся и рядовые потребители, которые получат высококачественную продукцию по доступной цене».

«Объединение таких разных, на первый взгляд, предприятий, как «Лисма» и «Viled», должно придать новый импульс сильным сторонам их бизнесов, а возможно, и сообща исправить какие-то ранее допущенные ошибки, - продолжил заместитель генерального директора «ВИ Групп» Дмитрий Смолин. - С созданием интегрированной компании российская светотехника никогда не будет прежней!»

Примечательно, что предложенная схема функционирования предусматривает сохранение в Санкт-Петербурге RND-центра и коммерческой службы. Тогда как основная производственная площадка переместится в Саранск, где, кстати, уже полным ходом идут пусконаладочные работы. В планах - скорейшая передача и освоение технологий, обучение персонала и запуск мощностей. Таким образом, с поставками современного и высокотехнологичного оборудования «Лисма» существенно расширит свой ассортимент и к тому же получит дополнительный «бонус» в виде высокопрофессиональных инженерно-конструкторских кадров из Северной столицы.

«Мы давно говорили о необходимости продвижения и закрепления в «светодиодном» сегменте рынка, - заявил исполнительный директор мордовского предприятия Игорь Константинов. - Но, к сожалению, из-за отсутствия инвестиций вопрос оставался открытым. Теперь же, с переносом производственной площадки «Viled» в Саранск, мы можем обеспечить завод новыми заказами, а сотрудников - стабильной заработной платой. Считаю, что «Лисма» - без всякого преувеличения! - вступает в новый этап своего развития».