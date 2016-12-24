Минсельхоз России: в Мордовии наиболее качественно поставлена работа предприятий АПК

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13 мая министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, регионы представили информацию о ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. В целом рынок АПК стабилен, не отмечается перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний. 

При этом Дмитрий Патрушев назвал Мордовию регионом, где наиболее качественно налажена работа по этому направлению. 

«Вопросы обеспечения бесперебойной деятельности АПК обсуждаются регулярно, в том числе в рамках совещаний в формате "час контроля". Наиболее качественно работа по этому направлению налажена в Республике Мордовия, Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Пензенской областях и ряде других регионов», — отметил министр. 

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