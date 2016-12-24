Открыта предварительная запись в почтовые отделения Мордовии

Жители республики теперь могут записаться заранее на обслуживание в отделения Почты России. Сделать это можно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.

В настоящее время обслуживание по записи осуществляется в четырех отделениях связи, а именно в двух в г.Саранске – это отделения 430005 (Главпочтамт, ул. Большевистская, 31) и 4300034 (ул. Воинова, 17), а также в отделениях 431110 в п. Зубова Поляна (ул. Советская, 25) и 431350 в г. Ковылкино (ул. Первомайская, 1 а).

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.

Для обслуживания по записи в указанных почтовых отделениях выделены операционные окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

Почта России постоянно работает над тем, чтобы сделать взаимодействие клиентов с сотрудниками максимально удобным и комфортным для пользователей услуг. Внедрение предварительной записи – еще один шаг на этом пути, новый сервис позволяет клиентам планировать свое время, а это особенно актуально в нынешних условиях.