Доверчивость на миллион

Репортер

Сколько бы СМИ и правоохранители ни предупреждали людей о мошеннических схемах хищения денег с банковских карт, наши сограждане по-прежнему проявляют удивительную доверчивость и сообщают позвонившим незнакомцам всю информацию о своем карточном счете.

И самый примитивный и затасканный сценарий с лжесотрудником банка - «с вашей карты хотят несанкционированно списать средства» - оказывается для аферистов самым прибыльным. Только за несколько дней жители Мордовии потеряли больше миллиона рублей своих сбережений, попавшись на банальные уловки телефонных махинаторов.

В Чамзинском районе полицейские проводят проверку по заявлению 33-летнего местного жителя. Как рассказал мужчина, с его банковской карты были похищены денежные средства в сумме 634 тысячи рублей. Деньги были списаны после звонка мнимого сотрудника банка, сообщившего о несанкционированном доступе к его счету. Для предотвращения списания средств мужчина назвал незнакомцу все данные карты и пришедшие в СМС-сообщении коды. В результате с его карты злоумышленники увели все сбережения.

Ровно по такой же схеме рассталась со своими деньгами жительница Краснослободского района, «подарившая» мошенникам 139 465 рублей.

Аналогичным образом лишился накоплений и саранский пенсионер, поверивший позвонившему лжесотруднику банка и сообщивший ему данные своей карты. В результате злоумышленники списали с его счета 425 624 рубля. 

Сотрудники полиции призывают не сообщать позвонившим незнакомцам данные ваших банковских карт. Если звонившие сообщают о потенциально противоправных действиях и рисках для ваших сбережений, необходимо прервать разговор и перезвонить в финансовую организацию по номеру телефона, указанному на платежной карте.

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