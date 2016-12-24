День Победы будет особенным

В Мордовии, как и по всей стране, завершается подготовка к празднованию Дня Победы. В нынешнем году, как известно, из-за сложной санитарно-эпидемической ситуации многие ранее запланированные мероприятия пройдут либо в онлайн-формате, либо с учетом «действующего режима самоизоляции». «Основные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, как сказал Президент России В.В. Путин, пройдут позже, как только это позволит эпидемическая ситуация в стране. Однако, ряд мероприятий мы, безусловно, проведем именно 9 мая», - подчеркнул на совещании Глава республики Владимир Волков.

Так, традиционную акцию «Бессмертный полк» было решено провести на партнерских интернет-площадках, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Нововведение, кстати, оказалось весьма востребованным. Присоединиться к виртуальному шествию на сегодняшний день уже пожелали свыше 55 тысяч жителей Мордовии. Детям и подросткам в свою очередь адресована акция «Окна Победы», в рамках которой они оформят в праздничной тематике окна своих домов. Общероссийская «минута молчания», как и обычно, начнется в 19 часов. После чего граждане страны могут выйти на балконы - с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, и даже хором исполнить знаменитую песню «День Победы». Салюты в Москве и городах-героях тоже прогремят в привычное время - в 22 часа. Но увидеть их «вживую» на сей раз будет проблематично. В качестве жеста гражданского единения россиянам предлагается выставить в окнах зажженные свечи или фонарики.

А вот поздравления ветеранов останутся неизменными в любой обстановке. 7713 жителей республики, в том числе - 136 участников и 45 инвалидов войны, 1545 вдов погибших воинов, 5897 тружеников тыла, получат в канун праздника подарки от Главы республики.

«Надо сделать всё возможное, чтобы в день 75-летия Великой Победы граждане могли почувствовать себя частью огромной страны, объединенной памятью о беспримерном подвиге народа», - отметил в данной связи Глава РМ Владимир Волков.