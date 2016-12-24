«Бессмертный полк» пройдет в этом году в онлайн-формате

Сегодня уже точно известно, что традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в новом для себя онлайн-формате. Об особенностях ее проведения в Мордовии рассказали 30 апреля в региональном пресс-центре.

«Праздник Великой Победы дорог каждому из нас. Однако в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией организовать шествие на улицах городов и населенных пунктов не представляется возможным. Потому Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк» предложило провести онлайн-акцию, дабы граждане России могли дистанционно рассказать о подвиге своих родных. Проведен опрос, который показал, что такой формат тоже востребован населением», - пояснил руководитель исполкома регионального отделения организации Евгений Ячинов.

Для участия в акции, прежде всего, необходимо заполнить форму с информацией и прикрепить фото своего родственника-ветерана. Сделать это можно на сайте «Бессмертного полка России» (www.polkrf.ru), на одной из партнерских площадок, в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», а также с помощью онлайн-сервисов. Созданная таким способом единая электронная база данных позволит сформировать видеоряд, наполненный фотографиями героев войны. Наблюдать же за шествием можно будет как в интернет-пространстве, на целом ряде ресурсов, так и по телевидению или на медиаэкранах. Вопросы, связанные с проведением акции, можно задать по телефону круглосуточной «горячей линии» - 8 800 20-1945-0. Что же касается более привычного формата шествия, то оно обязательно состоятся после того, как «капитулирует» коронавирус.

«День Победы - это праздник, который нельзя отменить, - продолжил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка» Николай Кручинкин, - Понятно, что у людей пожилого возраста могут возникнуть сложности при работе на компьютере, смартфоне или планшете. Но здесь им на помощь могут прийти дети и внуки. Есть и более простой вариант - разместить фотографии героев в окнах квартир и домов. Причем, для этого совсем не обязательно ждать до 9 мая».

Добавим, что из-за угрозы распространения заразы также принято решение провести в ином формате и акцию «Свеча памяти». Участники могут либо зажечь дома свечу, либо просто помолчать и вспомнить имена своих родных и близких, избавивших мир от фашизма.