Саранский завод автосамосвалов займется производством коммунальной техники?

На прошедшей 28 апреля пресс-конференции Главы РМ был затронут вопрос о сокращениях на Саранском заводе автосамосвалов. «Люди без работы не останутся! – твердо пообещал Владимир Волков. - Мы продолжаем их трудоустраивать. Многие перешли на новую площадку «Рузхиммаша». Часть персонала приняли предприятия «Станкостроитель» и «Мордовагромаш». Другой вопрос – как будет функционировать сам автосамосвальный завод. Министерству промышленности поручено изучить возможности запуска там производства коммунальной техники».