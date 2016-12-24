Саранский завод автосамосвалов займется производством коммунальной техники?

«Большой» бизнес Мордовии решил поддержать медиков
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
На прошедшей 28 апреля пресс-конференции Главы РМ был затронут вопрос о сокращениях на Саранском заводе автосамосвалов. «Люди без работы не останутся! – твердо пообещал Владимир Волков. - Мы продолжаем их трудоустраивать. Многие перешли на новую площадку «Рузхиммаша». Часть персонала приняли предприятия «Станкостроитель» и «Мордовагромаш». Другой вопрос – как будет функционировать сам автосамосвальный завод. Министерству промышленности поручено изучить возможности запуска там производства коммунальной техники».
С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ...
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
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