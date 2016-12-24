Медработники начали получать «противовирусные» доплаты

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Как и было обещано, медработникам, находящиеся на переднем крае борьбы с корановирусной инфекцией, начали выдавать федеральные и региональные выплаты. Республиканские деньги за март уже получили 2,6 тысячи человек. Причем, не только медицинские работники, но и так называемый «немедицинский персонал», работающий в непосредственном контакте с больными. Всего на эти цели было выделено около 41 миллиона рублей. В первых числах мая выплатят и «апрельские» надбавки.
Что касается федеральных средств, то их в марте понадобилось немного. Все потому, что количество получателей было небольшим – работники инфекционной больницы, да двух бригад станции скорой медицинской помощи. А вот апрельские выплаты (по 80, 50 и 25 тысяч рублей) выдадут сполна уже до конца текущего месяца.
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