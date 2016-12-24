Центральный рынок Саранска скоро возобновит работу

В Мордовии показали почти идеальное предприятие
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
Глава республики Владимир Волков предупредил руководителей рынков о недопустимости нарушения существующих санитарно-профилактических норм и правил. Собственно, именно по этой причине и была приостановлена деятельность торговых объектов. Бизнесмены, однако, пока явно не спешат устранять недостатки. Ныне предъявляемым требованиям соответствует только Центральный рынок Саранска. «Вот его мы и откроем в первую очередь», - отметил региональный руководитель.
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
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