Учебный год завершится досрочно

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На прошедшей во вторник пресс-конференции руководитель региона Владимир Волков объявил о досрочном завершении учебного года. «Для учащиеся 1-4 классов он закончится 12 мая. С 22 мая на летние каникулы уйдут ученики 5-11 классов. Девятиклассникам предстоит сдать два экзамена – с 16 по 19 июня. ЕГЭ начнутся после 8 июня. Эта дата определена министерством просвещения РФ», - сказал Глава РМ.

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