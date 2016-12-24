Учебный год завершится досрочно

Самоизоляция под надзором
В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции
На прошедшей во вторник пресс-конференции руководитель региона Владимир Волков объявил о досрочном завершении учебного года. «Для учащиеся 1-4 классов он закончится 12 мая. С 22 мая на летние каникулы уйдут ученики 5-11 классов. Девятиклассникам предстоит сдать два экзамена – с 16 по 19 июня. ЕГЭ начнутся после 8 июня. Эта дата определена министерством просвещения РФ», - сказал Глава РМ.
В Мордовии сотрудники правоохранительных органов осуществили более 1500 проверок по месту жительства граждан, находящихся в режиме самоизоляции
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