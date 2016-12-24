За границей до сих пор находятся свыше 60 жителей республики

Погребение в костюмах защиты
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
Вопросами их возвращения, как, впрочем, и других россиян, занимается Правительство России, а точнее – МИД РФ и минкомсвязи. Руководству Мордовии, правда сообщается, на каких авиарейсах есть наши земляки, где и когда совершит посадку тот или иной борт. «Самолеты с жителями республики приземлялись в Иркутске, Самаре... Конечно, мы принимаем все меры, чтобы люди поскорее оказались дома», - заверил Глава РМ.
27 апреля в социальных сетях было опубликовано видео с похорон на одном из городских кладбищ Саранска.
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