За границей до сих пор находятся свыше 60 жителей республики

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Вопросами их возвращения, как, впрочем, и других россиян, занимается  Правительство России,  а точнее – МИД РФ и минкомсвязи. Руководству Мордовии, правда сообщается, на каких авиарейсах есть наши земляки, где и когда совершит посадку тот или иной борт. «Самолеты с жителями республики приземлялись в Иркутске, Самаре... Конечно, мы принимаем все меры, чтобы люди поскорее оказались дома», - заверил Глава РМ.

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