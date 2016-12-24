В республике регистрируется все больше и больше случаев заболевания вирусом COVID-19. На прошедшей пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Мордовии, министр здравоохранения РМ Олег Маркин был категоричен в оценках.

«Вот мне говорят, что мы стращаем, пугаем и сгущаем краски… Но вы сами посмотрите, как развивается ситуация. Количество заболевших катастрофически растет. По 30-40 человек за сутки госпитализируются с пневмонией, - сообщил Олег Маркин. - По нормативам Министерства здравоохранения РФ обеспеченность койками для Мордовии для лечения коронавирусных пациентов должна составлять 0,5 на 1000 человек населения. Путем простых подсчетов получается, что у нас в республике должно быть 395 коек. Должно быть 138 аппаратов ИВЛ. Это все мы обеспечили. И мы уже развернули дополнительно места для больных коронавирусом в нескольких лечебных учреждениях. У нас уже сейчас под 700 коек работают на полную мощь. Это практически в два раза больше, чем требуемые нормативы… А больных становится все больше. Система здравоохранения Мордовии в настоящее время работает в авральном режиме.

Количество заболевших таково, что уже 3 больницы полностью отведены под лечение больных коронавирусом. И моя ежедневная задача и головная боль - в каком еще медицинском учреждении можно развернуть дополнительные места. Если и дальше так будут разворачиваться события, может наступить момент, что уже больше не будет лечебных учреждений, куда я смогу госпитализировать пациентов с коронавирусом… При этом мы должны понимать, что и другие категории пациентов должны получать медицинскую помощь - оперироваться при экстренных показаниях, получать онкологическую помощь, лечение при различных хронических заболеваниях».

По мнению министра, все призывы к жителям республики соблюдать ограничения и принимать меры предосторожности, о которых так много говорилось, не сработали. - «Приезжают из других городов граждане, наши жители. Приехали в село на Пасху, обошли полсела, в итоге мы имеем 15 пневмоний с одного населенного пункта».

По информации вице-премьера Правительства РМ Галины Лотвановой, более половины из общего числа выявленных в республике больных коронавирусом переносят это заболевание бессимптомно. Соответственно, кто-то из «неучтенных» медиками граждан может и не подозревать, что он инфицирован опасным вирусом и по этой причине способен заразить окружающих. А это несет большие риски возникновения вспышек заболеваемости буквально где угодно.

В нескольких населённых пунктах республики по распоряжению Главного санитарного врача РМ сейчас объявлен карантин. Это село Редкодубье, пос. Тургенево (Ардатовский район), с. Низовка (Атяшевский район), с. Мордовский Пимбур и пос. Зубова Поляна (Зубово-Полянский район), с. Кемля (Ичалковский район), города Ковылкино и Рузаевка.

«Ситуация очень сложная. Берегите себя, оставайтесь дома, с семьей, не торопитесь выходить. Мы понимаем, что уже надоело находиться дома, хочется активной жизни. Но сегодня пока не время. Чем организованнее мы будем выполнять все требования, тем быстрее вернемся к той жизни, которая была до коронавируса», - обратилась к жителям республики Галина Лотванова.

К слову, на минувшей неделе телеграм-канал «Мордовский шпиль» выдал две примечательные реплики, довольно четко расставляющие акценты в оценке нынешней ситуации:

Конституция защищает наши права. Но она никак не защитит от вируса!

Одна из любимых тем политизированных пабликов - о нарушении гражданских прав в период повышенной готовности. «Да плевать я хотел на ваши указы! Они нарушают мои конституционные права! Пока не введёте режим ЧС, подчиняться не буду!».

Стали мелькать в пабликах «полезные советы», как «лепить отмазы» встречным полицейским. То есть красиво и убедительно врать, ссылаясь на Конституцию, законы и указы. Мы по этому поводу думаем вот что.

Конституция - классная штука. Она защищает наши права. Она защитит нас от полиции. Она защитит в суде. НО ОНА НИКАК НЕ ЗАЩИТИТ ОТ ВИРУСА!

А вот от знакомства с полицейской дубиной и прочими спецсредствами таких борцов за права, как показывает сейчас ситуация не только в далёкой Индии, но и в самой что ни на есть Европе, может и уберечь. Если не этого долбодятла, то хотя бы людей вокруг него. А может, кстати, и его.

На майские праздники из Москвы вернутся наши «вахтовики»

Итак, запрещать выезд на дачи в Мордовии не планируют. Что абсолютно разумно.

Призывы закрыть Саранск санитарными кордонами, как бы это помягче сказать, говорят о серьёзно разбалансированной психике таких сетевых комментаторов. Поездка на собственную дачу в собственном легковом автомобиле и пребывание там в кругу семьи хоть все десять дней майских праздников, возможно, самое безопасное для себя и других людей дело.

Если дачный автобус не будет забит, как банка шпрот, если он будет продезинфицирован, а все его пассажиры, кондуктор и водитель - строго в масках, если график его движения будет грамотно и точно рассчитан для того, чтобы люди могли находиться на своём участке световой день, этот вариант передвижения тоже может быть более-менее безопасным.

Опасности таятся в другом. Если вы приехали на дачу, чтобы весело провести время в широком кругу друзей. Если в деревню вы едете не только с целью помочь престарелым родственникам, а ещё и с целью «оторваться» в компании земляков.

На майские праздники из Москвы вернутся наши «вахтовики». Судя по тому, что творится сейчас в столице, процентов 10-20 из них точно будут заражены коронавирусом. Большинство об этом не будет подозревать, так как переносит его бессимптомно. Они вернутся, заразят своих жён и детей, и будет очень хорошо, если на этом распространение остановится.

Однако многие из них, и уж тем более их родители, жёны и дети совершенно не захотят запираться в стенах своих домов. Вы сядете с ними за обеденный стол, нажарите шашлыков, выпьете водочки, которая, по заверениям добрых соседей, помогает от вируса, сходите с ними в баньку, «которая вообще все вирусы убивает».

Вам сначала будет хорошо и весело. А потом, вскоре за похмельем, веселье закончится. Ваша старенькая мать сляжет с пневмонией, которая может убить её с вероятностью процентов в 20-30. Вы, вернувшись в Саранск, заразите своих коллег, друзей и членов семьи.

Ваше предприятие остановится, и у вас не будет средств к существованию. Возможно, кто-то из ваших коллег и знакомых тоже умрёт.

Подумайте об этом, когда будете поднимать рюмку за здоровье в весёлой компании людей, среди которых вполне может оказаться больной ковидом-19. Эта рюмка может лишить здоровья и даже жизни.

Об этом не думали жители Мордовского Пимбура, почти два десятка из которых сейчас уже больны, и половина - в тяжёлом состоянии.

Об этом не думали участники поминок в двух Низовках - ардатовской и атяшевской. Суммарное число пострадавших от этих поминок уже перевалило за полсотни. Почему мы не думаем, пока нас не шарахнет с размаху обухом?