Депутат Госсобрания РМ Сергей Сиушов поддержал Комсомольскую больницу и общественные организации

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По инициативе депутата Госсобрания РМ Сергея Сиушова, который возглавляет АО «Птицефабрика «Чамзинская», предприятие оказало благотворительную помощь Комсомольской межрайонной больнице.
Персоналу медучреждения, работающему в условиях пандемии коронавируса, переданы средства индивидуальной защиты: комбинезоны, перчатки, маски, бахилы, шапочки, дезинфекторы, а также бесконтактные термометры.
Кроме этого, в рамках акции поддержки детей-инвалидов и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, фонду «МНОГО ДЕТИ» при содействии Сергея Сиушова передано 50 сладких подарков. Продукцию вручили участникам конкурса «Поделка к Пасхе».
К депутату Госсобрания Мордовии за помощью также обратились представители Саранской городской общественной организации инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «ОДА». Ей оказана помощь в виде продуктовых наборов для нуждающихся семей. В пасхальные корзины вошли продукты первой необходимости: молоко, кефир, сметана, яйца, сыр, мясо птицы.
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