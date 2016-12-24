Республиканский лицей улучшил позиции в рейтинге лучших школ России

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Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинг лучших школ России. Исследования были подготовлены на основе эксклюзивных данных о приемных кампаниях, которые предоставлялись агентству непосредственно вузами.
В списке 100 лучших школ 2020 года представлены учебные заведения из 26 регионов России. При этом ровно половина участников приходится на Москву и Подмосковье. В топ-10 рейтинга вошли Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова, Республиканский лицей для одаренных детей (г. Саранск), Президентский физико-математический лицей № 239 (г. Санкт-Петербург), Физтехлицей им. Капицы (г. Долгопрудный, Московская область), школа № 2007 ФМШ (г. Москва), Вологодский многопрофильный лицей и Московская школа на Юго-Западе № 1543.
«Республиканский лицей» занимает:
- 5-е место в Рейтинге 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников;
- 7-е место в Рейтинге 50 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки»;
- 10-е место в Рейтинге 50 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина»;
- 43-е место в Рейтинге 300 школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России;
- 2-е место в Рейтинге 20 лучших школ Приволжского федерального округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
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