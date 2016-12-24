В прошлое - с оптимизмом

«РИА Новости» представило в понедельник рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения.

В целом, согласно результатам исследования, объемы депозитов физических лиц продолжают расти - на 7,3 процента (или на 2,1 триллиона рублей) в 2019 г. и на 0,1% - в январе - марте текущего года. В двухлетнем разрезе динамика представляется еще более существенной - 19,6 процента (то есть 5 трлн руб.). А в сравнении с 2011 г. суммарные средства населения и вовсе утроились, достигнув отметки в 30,8 триллиона. Ныне, по данным составителей, среднестатистический россиянин держит в российских банках около 210,1 тысячи рублей. Причем москвичи оказались в четыре с лишним раза богаче провинциалов. Даже петербуржцев и магаданцев, идущих на второй и третьей позициях, они опережают, что называется, с явным преимуществом (858,7 против 438,6 и 333,3 тыс. рублей). Эксперты, впрочем, объясняют это высокой концентрацией миллионеров и миллиардеров, которые, зарабатывая свои состояния зачастую в регионах, предпочитают хранить свои сбережения в столичных банках.

Мордовия с показателем в 85,9 тысячи рублей на человека заняла 64-е место в рейтинге-2019. Не так уж и плохо, если учесть, что на 52-68-й строках находится аж 9 субъектов ПФО, включая Башкортостан (103,3 тыс. руб. и 61-е место). По темпам прироста вкладов наша республика и вовсе обосновалась в середине списка - плюс 15,5 процента за два года. В Саратовской области, для сравнения, сей показатель составляет 12,6 процента, Самарской - 11,3, Ульяновской - 11,1 и в Пермском крае - 11%.

Что же касается аутсайдеров, то самые низкие размеры депозитов зафиксированы в северокавказских республиках. В Чечне - 9,4, Ингушетии - 10 и Дагестане - 23,5 тысячи рублей на душу населения.

Отметим, что в дальнейшем эксперты ожидают существенного замедления, а то и падения «индекса сбережений». В том числе - из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. Кому-то, возможно, придется «залезть в кубышку» по причине сокращения доходов, а кому-то - и полностью опустошить ее. Счастливчики, сумевшие увеличить объемы сбережений, тоже, понятно, найдутся. Но их толика оптимизма едва ли изменит общее настроение.