Санитарно-гигиенические маски поступили в продажу

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В воскресенье, как и было обещано, в Мордовию поступила вторая партия санитарно-гигиенических масок - в количестве более 1 миллиона штук.
С понедельника их можно приобрести в аптеках, аптечных пунктах, а также почтовых отделениях республиканской столицы и муниципальных районов. Всего - в 136 точках. Ранее, напомним, регион уже закупил около 2 миллионов масок. В соответствии с Указом Главы РМ, носить их обязаны все пассажиры общественного транспорта. Предприятиям торговли запрещено обслуживать посетителей без средств защиты. Маски гражданам там должны выдаваться на входе - бесплатно или за плату. Требование это, как показывают результаты мониторинга, в общем-то, выполняется. Обеспечен и регулярный подвоз необходимого количества гигиенических масок, одноразовых перчаток, антисептиков.
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