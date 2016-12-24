Почта России досрочно выдаст майские пенсии и другие социальные выплаты

По информации Отделения ПФР по РМ, доставка пенсий и соцвыплат через отделения почтовой связи Саранска и Рузаевки будет осуществляться по следующему графику: 2 мая - за 3 мая, 4-го - за 4 и 5, 6 мая - по графику, 7-го - за 7 и 8 мая, 8-го - за 9-10 мая. С 11 мая (с учетом режима работы отделений связи) пенсии вновь станут выдавать по графику.

В остальных отделениях связи установлен несколько иной порядок выплат. Граждане, которые должны получить выплаты 3, 4 или 5 мая, смогут сделать это уже 2 мая. Соответственно, 6-го будут выданы деньги за 6-8 мая, а 8 мая - за 9-11-е. В привычный график выплаты вернутся с 12 мая.

Выдачу пенсий и иных социальных пособий участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (у которых дата доставки через почтовые отделения приходится на период с 10 по 24 мая) также решено провести досрочно, в период со 2 по 8 мая.

Обусловлены указанные новшества чередой продолжительных «майских» праздников с одной стороны и профилактикой распространения коронавирусной инфекции - с другой.