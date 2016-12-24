Мораторий на штрафы и пени

Россиянам сделали послабления в сфере жилищно-коммунальных услуг

Правительство РФ, несмотря на призывы отдельных политиков и общественных деятелей, все же не решилось на время борьбы с коронавирусом полностью освободить россиян от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тем не менее некоторые серьезные послабления, призванные поддержать граждан, все-таки введены.

Прежде всего, до 1 января 2021 года приостановлено начисление пени и штрафов за просроченную или неполную оплату ЖКУ и взносов на капитальный ремонт. Мораторий предусматривает также запрет на ограничение предоставления коммунальных услуг. Иными словами, накопленные гражданами долги пока не будут дополнительно «отягощаться» неустойками. Аналогично коммунальщики не вправе «отрезать» накопившего долги потребителя от электро-, газо-, водо- или теплоснабжения. Указанные нововведения вступили в силу 6 апреля.

Кроме того, принято решение об автоматическом продлении субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ. Если срок их предоставления истекает в период с 1 апреля по 1 октября текущего года, гражданам не придется дополнительно подтверждать свое право на льготы.

Субсидии будут пролонгированы на основании уже имеющихся документов.

Третье главное послабление - продление сроков поверки бытовых счетчиков. Собственно, такая обязанность сохраняется. Однако неповеренными приборами граждане все же могут пользоваться. Расчеты в таком случае по-прежнему будут проводиться на основании представленных показаний. Санкций за несвоевременную поверку ждать не стоит. Причем, как минимум, до 1 января 2021 года.

Поставщики услуг, в особенности - энергетики, тем временем выразили опасение, что указанные меры приведут к взрывному росту неплатежей. Возможные потери оцениваются примерно в 500 миллиардов рублей. Компания «Т Плюс», к примеру, уже заявила, что она рискует лишиться «возможности воздействия на недобросовестных граждан и УК».



