В Мордовии стартовала акция ОНФ «Тележка добра»

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В Республике Мордовия стартовала благотворительная акция Общероссийского народного фронта «Тележка добра». Волонтёры акции #МыВместе передадут продукты из этих тележек нуждающимся.
В Саранске первым социальным партнёром акции ОНФ стал продуктовый магазин «Мордовский», расположенный по улице Пролетарская.
Принять участие в акции может каждый житель региона. Покупая продукты первой необходимости, их можно оставить в магазине в специальной корзине. Продукты питания должны быть в цельной фабричной упаковке и длительного срока хранения.
Как отмечают организаторы акции, из-за пандемии коронавируса некоторым людям из-за возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств приходится тяжелее всего. В первую очередь в группу риска по коронавирусу входят одинокие пожилые пенсионеры и маломобильные граждане.
Напомним, ранее на добровольные пожертвования бизнес-сообщества и неравнодушных жителей Мордовии состоялись ещё несколько акций в поддержку тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
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