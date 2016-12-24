О введении ограничений на продажу разливного пива просили «сознательные граждане»

«Такого бардака на саранских дорогах еще не было!»
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Об этом на пресс конференции в Доме печати поведал первый вице-премьер республиканского Правительства - министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов. По его словам, народные жалобы дошли до Общественной палаты после чего последовало обращение к региональным властям. «Люди обратили внимание на многочисленные нарушения в магазинчиках, торгующих разливным пивом, - отметил чиновник. - Там частенько не соблюдалась социальная дистанция, кучковались какие-то личности, которые тут же и распивали купленные напитки. В результате мы рекомендовали предпринимателям продавать пиво только в заводской упаковке. Это вынужденная мера. Во главу угла сейчас ставится безопасность населения!»
Примечательно, что введенный в регионе запрет на продажу пива, сидра, медовухи и пивных напитков в розлив пока не привел к закрытию ни одной (!) из 215-ти торговых точек.
Тема неудовлетворительного состояния городских дорог получила на неделе свое продолжение. Посвященное ей рабочее совещание у Главы Мордовии...
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