Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса

Уважаемые жители Мордовии!

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной. Пик еще не пройден. Случаи коронавируса выявлены уже во всех районах Мордовии. Среди тяжелых пациентов есть люди до 40 лет. Это тревожные сигналы, на которые мы должны реагировать. Чтобы избежать дополнительных рисков заражения, в республике вводится ряд новых ограничений.

Первое. С завтрашнего дня прекращается пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами. А с 23 апреля ограничивается работа общественного транспорта в Саранске и на пригородных маршрутах. Транспорт будет ходить только в определенное время – с 6 до 9 часов утра и с 16 до 19 часов вечером. Количество автобусов в эти часы будет увеличено. Это делается для того, чтобы работники небольших компаний, бюджетной сферы могли добраться до работы и обратно.

При этом крупные предприятия должны перевозить людей своим транспортом. Хочу, чтобы меня услышали те работодатели, кто еще не организовал доставку сотрудников. Ситуация обостряется и мы можем пойти на более серьезные меры. В частности, полностью остановить общественный транспорт. В этом случае вы останетесь без работников, их некому будет возить.

Второе. Мы временно приостанавливаем транспортные льготы для неработающего населения. То есть право льготного проезда на общественном транспорте будут иметь только те люди, которые едут на работу и имеют справку от работодателя. Дополнительные ограничения касаются граждан, продолжающих трудовую деятельность. Передвигаться по улицам, в том числе на личном транспорте, они могут только в рабочее время. В наших условиях достаточно максимум полутора часов, чтобы человек добрался из дома до работы и обратно.

Понимаю, что многие сейчас ждут открытия дачного сезона. Но полноценная работа общественного транспорта на дачных маршрутах может спровоцировать негативные последствия. В ближайшее время мы также примем ряд решений на этот счет.

Третье. Ужесточаются санитарно-эпидемические требования при оказании услуг населению. Ежедневно на предприятиях и в организациях проходят проверки соблюдения Указов Президента России и Главы республики. Только за прошлую неделю приостановлена работа свыше 200 торгово-производственных объектов, шести промышленных и строительных предприятий.

В то же время мы видим, что требования выполняются далеко не во всех объектах торговли. Поэтому мной принято решение с 22 апреля как минимум на неделю закрыть все рынки на территории республики. За это время они должны устранить имеющиеся нарушения и обеспечить санитарные нормы защиты людей. Нами выданы замечания также ряду продовольственных и строительных гипермаркетов. Если они не исправятся в течение двух дней, мы приостановим работу этих магазинов.

Четвертое. Дополнительно к принятым мерам, с завтрашнего дня мы обязываем все торговые объекты обслуживать только тех покупателей, которые находятся в защитной маске. Причем магазины должны предоставить людям возможность приобрести маску на входе, обеспечить посетителей средствами дезинфекции, обработки рук. Для этого сейчас есть все возможности. Например, наш крупнейший производитель алкогольной продукции наладил производство дезинфицирующих средств, и выпускает их в неограниченном количестве.

Пятое. С 22 апреля жителям республики рекомендовано носить маски во всех общественных местах, включая объекты торговли и транспорт. Подчеркну, мы провели большую работу по обеспечению Мордовии средствами индивидуальной защиты. И с завтрашнего дня медицинские маски будут доступны в продаже, как в торговых сетях, так и в аптеках. Причем мы поставили жесткое условие – маски должны продаваться без наценки, по цене производителя.

Шестое. С учетом большого количества приезжающих граждан, мы ужесточаем режим их изоляции. Теперь 2-недельный карантин на дому обязаны пройти не только гости республики, но и все, с кем они проживают. Причем им нельзя покидать жилище даже для похода в магазин, аптеку или на работу. Полицией и Росгвардией составлено уже 440 протоколов на нарушителей самоизоляции, материалы рассматриваются в судах. Эта работа продолжится, к ней подключаются сотрудники МЧС.

Прошу работодателей пойти навстречу людям, у которых проживают граждане, приехавшие из других регионов. Таких сотрудников нужно перевести на «удаленку», либо на режим нерабочих дней с сохранением зарплаты. Но, если вы заставляете человека выйти на работу, несмотря на угрозу его контакта с заболевшим, для вас это будет иметь серьезные последствия. Вплоть до уголовной ответственности. В случае заноса заразы на предприятие, оно будет закрыто на длительный срок.

Дорогие жители Мордовии! Уже больше месяца мы с вами живем в режиме повышенной готовности. Я понимаю, как всем сейчас непросто, как все устали от происходящего.

Поэтому хочу, прежде всего, поблагодарить вас за терпение. Большое спасибо всем, кто добросовестно соблюдает режим самоизоляции. Таких людей большинство. Именно благодаря вам сохраняется контроль над ситуацией. В целом мы справляемся.

Тяжелее всего сейчас медицинским работникам, которые героически трудятся в экстренном режиме. Хочу обратиться к каждому врачу, фельдшеру, медсестре, ко всем сотрудникам больниц и поликлиник, лабораторий, службы скорой помощи, внештатным медицинским специалистам, волонтерам. Вы сейчас на переднем крае защиты страны и республики. Сердечно благодарю вас за самоотверженный труд! Уверен, к этим словам присоединяются все жители Мордовии.

Уважаемые сограждане! Вы знаете, мной принято решение оказать поддержку врачам и установить дополнительные выплаты специалистам медучреждений, работающим с коронавирусом. У каждого из вас сейчас также есть возможность оказать реальную помощь нашим врачам. Для этого нужно оставаться дома и строго соблюдать режим самоизоляции. И тогда новые больничные койки, которые мы создаем в достаточном количестве, не понадобятся вам и вашим близким.

Берегите себя и не теряйте оптимизма!