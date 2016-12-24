В республике заработала еще одна свиноводческая площадка

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На свиноводческих площадках Группы компаний «Талина» дан старт работе шестой очереди ООО «Мордовский племенной центр».
«Сама площадка включает репродуктор, рассчитанный на 4,8 тысячи свиноматок с доращиванием на 19,7 тыс. голов, а также финишный откорм на 35 тыс. животных, - рассказал руководитель отрасли свиноводства ГК «Талина» Олег Юхманов. - Всего у агрохолдинга имеются 9 действующих свинокомплексов на 440 тысяч животных. Основные производственные показатели находятся на уровне мировых стандартов».
Новейшее оборудование, установленное на всех участках МПЦ, позволяет охватить весь производственный процесс - от раздачи кормов и взвешивания до регулирования микроклимата в помещениях. Свиньи получают сбалансированное питание, изготовленное на комбикормовом заводе ГК «Талина» из собственных сельхозкультур.
«Мордовский племенной центр» - приоритетный проект холдинга «Талина» в свиноводстве - направлен, в первую очередь, на реализацию программы импортозамещения. Именно наличие полноценной племенной базы позволяет не зависеть от сторонних поставщиков. Кроме того, благодаря этому население Мордовии и других регионов обеспечивается качественным и сравнительно недорогим мясом.
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