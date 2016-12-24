В республике заработала еще одна свиноводческая площадка

Социум

На свиноводческих площадках Группы компаний «Талина» дан старт работе шестой очереди ООО «Мордовский племенной центр».

«Сама площадка включает репродуктор, рассчитанный на 4,8 тысячи свиноматок с доращиванием на 19,7 тыс. голов, а также финишный откорм на 35 тыс. животных, - рассказал руководитель отрасли свиноводства ГК «Талина» Олег Юхманов. - Всего у агрохолдинга имеются 9 действующих свинокомплексов на 440 тысяч животных. Основные производственные показатели находятся на уровне мировых стандартов».
Новейшее оборудование, установленное на всех участках МПЦ, позволяет охватить весь производственный процесс - от раздачи кормов и взвешивания до регулирования микроклимата в помещениях. Свиньи получают сбалансированное питание, изготовленное на комбикормовом заводе ГК «Талина» из собственных сельхозкультур.

«Мордовский племенной центр» - приоритетный проект холдинга «Талина» в свиноводстве - направлен, в первую очередь, на реализацию программы импортозамещения. Именно наличие полноценной племенной базы позволяет не зависеть от сторонних поставщиков. Кроме того, благодаря этому население Мордовии и других регионов обеспечивается качественным и сравнительно недорогим мясом.

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