Мордовский госуниверситет снизил плату за проживание в общежитиях

Самое дешевое койко-место для российских студентов - в Ковылкинском филиале вуза - обойдется теперь в 235 рублей в месяц.

Для иностранных граждан цены начинаются с 522 рублей (в городах Рузаевка и Ковылкино).

В Саранске максимальная стоимость проживания составляет 550 рублей (в университетских общежитиях на ул. Ульянова и Ворошилова) для россиян и 1042 рубля (в общежитиях на Пролетарской, Ворошилова и Ульянова) - для иностранцев.

При этом некоторые категории студентов - например, дети-сироты, инвалиды, получатели социальных пособий - вовсе освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением. Не будут взиматься платежи и с учащихся, не проживающих в общежитиях с 23 марта текущего года. Тем же, кто по-прежнему не выехал из них или оплатил услуги ранее, будет сделан перерасчет.

Изменение стоимости проживания можно считать мерой поддержки студентов в условиях распространения коронавирусной инфекции.