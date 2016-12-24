Мордовский госуниверситет снизил плату за проживание в общежитиях

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Глава Саранска обратился к жителям и гостям столицы Мордовии
Самое дешевое койко-место для российских студентов - в Ковылкинском филиале вуза - обойдется теперь в 235 рублей в месяц.
Для иностранных граждан цены начинаются с 522 рублей (в городах Рузаевка и Ковылкино).
В Саранске максимальная стоимость проживания составляет 550 рублей (в университетских общежитиях на ул. Ульянова и Ворошилова) для россиян и 1042 рубля (в общежитиях на Пролетарской, Ворошилова и Ульянова) - для иностранцев.
При этом некоторые категории студентов - например, дети-сироты, инвалиды, получатели социальных пособий - вовсе освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением. Не будут взиматься платежи и с учащихся, не проживающих в общежитиях с 23 марта текущего года. Тем же, кто по-прежнему не выехал из них или оплатил услуги ранее, будет сделан перерасчет.
Изменение стоимости проживания можно считать мерой поддержки студентов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Глава Саранска обратился к жителям и гостям столицы Мордовии
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