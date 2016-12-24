Меры ужесточаются

В Мордовии временно приостановят работу рынки и ярмарки. Все приезжие и принимающие их люди переводятся на режим строгой самоизоляции. В магазинах будут обслуживать только в масках

Ужесточение мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики обсуждалось в воскресенье, 19 апреля, на заседании регионального оперативного штаба, которое провел Глава Мордовии Владимир Волков.

«Ежедневный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мордовии, который мы наблюдаем в последние дни, указывает на необходимость оперативно разработать и ввести меры, ужесточающие противоэпидемический режим в республике», - подчеркнул Глава РМ.

Соответствующие изменения уже внесены в Указ Главы Мордовии. В первую очередь усиливаются ограничения для приезжающих в республику граждан и лиц, у кого они останавливаются на проживание.

Прибывающая и принимающая стороны теперь обязаны соблюдать строгую двухнедельную самоизоляцию: им фактически полностью запрещается покидать место проживания в течение 14 дней со дня приезда человека в Мордовию. Допустим, приехал наш земляк в Мордовию «на каникулы» из другого региона и остановился на проживание у родственников или знакомых. По новым правилам, и он сам, и все члены семьи, принявшей его на «постой», в течение 14 дней не могут покидать жилье.

В Указе Главы РМ это сформулировано следующим образом:

- обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Республику Мордовия, не покидать место жительства (место пребывания), не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус «изолированный»).

При этом продукты и товары первой необходимости таким изолированным гражданам могут доставлять родственники, знакомые либо волонтеры.

Учитывая тот факт, что справки от работодателя, выдаваемые лицам, допущенным к работе, зачастую используются для передвижения в любое произвольное время, в Указе Главы РМ появилось дополнительное требование. Такие справки теперь должны содержать сведения о режиме работы человека, то есть рабочие дни и время его работы - например, будние дни с 8:00 по 17:00. Правительству РМ также дано поручение проработать вопрос применения цифровых пропусков.

С учетом сложной эпидемической обстановки Указом Главы РМ вносятся некоторые коррективы в работу служб такси. Теперь разрешено одновременно перевозить в такси только членов одной семьи.

Также в соответствии с Указом Главы РМ расширен перечень мест, которые разрешено посещать людям, не находящимся в режиме строгой самоизоляции. Граждане могут посещать медицинские, ветеринарные, кредитные и почтовые организации, суд, нотариуса, адвоката, правоохранительные органы и военкоматы, доставлять несовершеннолетних детей в детские сады и из них. Доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости родственникам, оказывать им помощь. Без ограничений также осуществляется передвижение волонтеров при наличии паспорта и бейджа.

Указом Главы РМ гражданам рекомендуется в общественных местах, в том числе в объектах торговли, в общественном транспорте и легковом такси использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские либо иные аналогичные им по защитным свойствам маски или респираторы).

По заявлению министра промышленности, науки и новых технологий РМ, сейчас на складах республики и в готовности к поставке в ближайшие дни находятся около 2 миллионов масок. Любые торговые организации могут их приобрести по ценам 22 - 28 рублей, причем 28 рублей - оптовая цена для масок многократного использования.

Магазины, организации и индивидуальные предприниматели, которым разрешено работать в период повышенной готовности, по Указу Главы РМ с 22 апреля обязаны обслуживать только тех покупателей, кто применяет средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). И должны «обеспечить путем продажи или безвозмездной раздачи на входе покупателям средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масок или респираторов), обработку рук дезинфицирующими средствами или предоставление одноразовых перчаток».

С 22 по 28 апреля в республике приостановят работу рынки и ярмарки. За это время их планируют привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

С 22 апреля также будет приостановлено пригородное железнодорожное пассажирское сообщение с соседними регионами страны.