Трансляция торжественного богослужения на ОТР и НТМ

Более тысячи мордовских новобранцев пополнят этой весной ряды Вооруженных сил России
О ходе весеннего призыва в Вооруженные силы РФ в понедельник рассказал военный комиссар республики
Дорогие жители Мордовии!
Сообщаем вам, что прямую трансляцию торжественного богослужения, посвящённого празднованию Светлого Христова Воскресения из Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, можно будет посмотреть по каналам «Общественное телевидение России (ОТР)» и «Народное телевидение Мордовии» (НТМ).
Начало трансляции: 18 апреля в 23:30
Завершение: 19 апреля в 2:30
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