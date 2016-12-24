Трансляция торжественного богослужения на ОТР и НТМ

Новости

Дорогие жители Мордовии! 

Сообщаем вам, что прямую трансляцию торжественного богослужения, посвящённого празднованию Светлого Христова Воскресения из Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова, можно будет посмотреть по каналам «Общественное телевидение России (ОТР)» и «Народное телевидение Мордовии» (НТМ).

Начало трансляции: 18 апреля в 23:30

Завершение: 19 апреля в 2:30

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