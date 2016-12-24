Компания «РМ Рейл» объявила о запуске программы благотворительной помощи медикам и волонтерам

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Первыми ее адресатами стали Рузаевская ЦРБ и районная общественная организация «Рост». В больницу направлено 10 костюмов повышенной защиты «Tyvec» и такое же количество смартфонов для оперативной связи. Молодежному движению в свою очередь выделены средства на приобретение горюче-смазочных материалов – чтобы добровольцы могли оперативно доставлять нуждающимся товары первой необходимости в рамках всероссийской акции #МыВместе. 

На втором этапе – точнее, уже на следующей неделе – в медучреждение поступит новая машина скорой помощи. Модель «ГАЗель Бизнес» отличается повышенной проходимостью и оснащена полным комплектом необходимого оборудования, включая аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и электрокардиограф.

Помимо того, больница получит холодильники для хранения медикаментов, одноразовые хирургические костюмы, тонометры, бактерицидные облучатели, стеллажи, тележки, и термометры. Объемы благотворительной помощи оцениваются почти в 6 миллионов рублей. 

«Мы понимаем, что остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только совместными усилиями органов власти, врачей, общественности, волонтеров и бизнеса, - пояснила директор по управлению персоналом - руководитель оперативного штаба «РМ Рейл» Ирина Матросова. - Важно, чтобы и наши работники, их родные и близкие были здоровы. Запуская программу помощи, мы надеемся на повышение эффективности деятельности медиков, рассчитываем поддержать тех, кто нуждается в этих непростых условиях в особой заботе».

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