Министерство образования опровергло слухи о досрочном завершении учебного года

На прошедшей в среду пресс-конференции министр образования республики Галина Явкина опровергла прозвучавшую в «пабликах» информацию о досрочном завершении учебного года. «У нас нет такого понятия! – заявила она, - В начальной школе учебный год закончится 25 мая, для остальных - позже».

Сказанное, правда, вовсе не означает, что в мае дети непременно сядут за парты и будут усиленно заниматься. Обучение, вероятно, так и продолжится в дистанционном режиме. По некоторым предметам учебные программы, возможно, придется завершить раньше. По другим (музыке, физкультуре, рисованию, ОБЖ) итоговые оценки, не исключено, выставят по результатам только трех четвертей. А некоторые темы предположительно «перейдут» на следующий учебный год.

К радости педагогов стоит заметить, что их зарплаты полностью сохранятся. «Система образования вторую неделю работает в дистанционном режиме. Такой формат позволяет нам провести аудит всех электронных ресурсов, образовательных контентов. Сегодня мы знаем в разрезе каждой школы или семьи: есть ли у ребенка планшет, телефон, выход в интернет», - констатировала Галина Явкина.

Что же касается дошкольных организаций, то дежурные группы созданы в 89 учреждениях из 149-ти. Ежедневно их посещают 260-280 детей.