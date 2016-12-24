«Единая Россия» подарила медикам автомобили

«Единая Россия» закупила и направила в регионы автомобили для врачебных бригад. Таким способом партия решила поддержать медицинский персонал, который находится сейчас на передовой линии борьбы с COVID-19. Приобрести технику удалось после сокращения управленческих и организационных расходов, в том числе – и при подготовке выборов. Машины направлены во все регионы страны. В Мордовии, к примеру, новая «Лада Ларгус» с надписью #СпасибоВрачам на борту теперь будет работать в Республиканской клинической больнице № 5, а «Лада Веста» - в клинической больнице имени С.В. Каткова. Ведь именно на базе указанных лечебных заведений созданы и оснащены дополнительные инфекционные отделения.

«Как никогда своевременной» назвал инициативу «ЕР» главврач больницы №5, депутат Государственного Собрания РМ Анатолий Пинямаскин: «Наше учреждение является многопрофильным учреждением. В его структуру входит стационар, три поликлиники (на 500 и 300 посещений в смену) а также амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Мы обслуживаем около 90 тысяч жителей Саранска и еще население пригородных сел и поселков. Причем сейчас делается это на дому. Врачи и медсестры работают с двойной, а то и с тройной нагрузкой, совершая по 170-180 выездов за день».

Аналогичную точку зрения высказал и главный врач Республиканской клинической больницы №3 Вячеслав Щапов: «Автотранспорт нужен нам для быстрой доставки анализов, специалистов к месту назначения. Это существенно сокращает сроки диагностики и принятия решений. Конечно, свой автопарк у нас имеется. Но он со временем устаревает, требует обновления. Помощь «Единой России» пришла очень вовремя!»