Бизнес оказывает помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

В Мордовии показали почти идеальное предприятие
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
Компания ЗАО «Мордовский бекон» перечислила 50 000 рублей Мордовскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» на деятельность волонтёрского центра.
Предприниматели Чамзинского муниципального района оказывают помощь ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница»: Индивидуальный предприниматель Дырин Кузьма Васильевич выделил на нужды больницы 200 литров дизельного топлива, ООО «Континент» ремонтирует больничный автотранспорт на льготных условиях, ООО «Исток» передает 200 пар медицинских перчаток.
На расчетный счет Комиссии РОР «СПП РМ» по благотворительности дополнительно поступили денежные средства от Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия», ООО ГК «ПРОМСНАБ» и Индивидуального предпринимателя Раимова Рината Рафиковича. Поступившие средства направляются медицинским учреждениям, союзам ветеранов и волонтерским организациям республики для реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
АО «Оптиковолоконные Системы» посетил Глава республики Владимир Волков
Остановленные производственные линии и санитарный фильтр на входе. Именно таким увидел Глава республики одно из самых успешных промышленных...
Юбилейные торжества прошли в Саранске и на родине живописца, в селе Кочелаево Ковылкинского района.
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Государственной премии России – умер 11 апреля в Москве после продолжительной болезни
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К развертыванию системы медицинской помощи в условиях коронавируса подключены все ресурсы здравоохранения Мордовии
Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности
Саранского градоначальника возмутила информация из «паблика»
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...