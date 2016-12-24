Бизнес оказывает помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Компания ЗАО «Мордовский бекон» перечислила 50 000 рублей Мордовскому региональному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» на деятельность волонтёрского центра.

Предприниматели Чамзинского муниципального района оказывают помощь ГБУЗ РМ «Комсомольская центральная районная больница»: Индивидуальный предприниматель Дырин Кузьма Васильевич выделил на нужды больницы 200 литров дизельного топлива, ООО «Континент» ремонтирует больничный автотранспорт на льготных условиях, ООО «Исток» передает 200 пар медицинских перчаток.

На расчетный счет Комиссии РОР «СПП РМ» по благотворительности дополнительно поступили денежные средства от Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия», ООО ГК «ПРОМСНАБ» и Индивидуального предпринимателя Раимова Рината Рафиковича. Поступившие средства направляются медицинским учреждениям, союзам ветеранов и волонтерским организациям республики для реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.