Глава Мордовии Владимир Волков 13 апреля провел видеоконференцию с членами Правительства республики и главами муниципальных районов по ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Руководитель региона подчеркнул, что ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности в республике усиливаются.

«Опасность не миновала, пик заболеваемости еще не наступил, - отметил Владимир Волков. - Самыми сложными будут ближайшие 2-3 недели. Вышел новый Указ Главы Республики Мордовия «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», с которым должен ознакомиться каждый житель республики».

Так, граждане, проживающие вместе с прибывшими из неблагополучных по коронавирусу регионов, должны вместе с ними самоизолироваться на 14 дней. Контроль за этим будет усилен. На въездах в республику будут установлены пункты пропуска для фиксации всех приезжающих в регион на автомобилях.

Но самое опасное, как подчеркнул Глава республики, что приезжающие подвергают риску заражения коронавирусной инфекцией своих близких.

«Берегите себя! Я понимаю, что приезжают родственники, дети. Но у нас есть случаи, когда приезжают молодые люди, у которых нет признаков инфекции, но они заражают своих родителей, которым по 70 лет. Родителей доставляют в больницу в очень тяжелом состоянии», - предупредил Владимир Волков.

Также Глава республики констатировал, что не все предприятия, которые возобновили работу на минувшей неделе, соблюдают необходимые санитарные нормы.

«Мы видим, как в торговых сетях не выполняются элементарные меры профилактики: не соблюдается социальная дистанция, скапливаются очереди, а многие работники трудятся без средств защиты. Особенно в этом отличились, по результатам проверки, сеть рыбных магазинов «Океан», а также несколько автосервисов и магазинов запчастей. Несколько торговых точек мы уже закрыли - и дальше будем это делать, - сказал Владимир Волков. - Кроме того, ряд строительных и промышленных организаций приняли самовольные решения и возобновили работу без получения необходимого подтверждения Правительства республики. Например, «Рузаевская фабрика РВ», «Мордовские узоры», «Саранский ДСК», «НоваторСтрой». Причем имелись случаи силового противодействия проверяющим. Это будет иметь очень негативные последствия для таких руководителей. По ряду случаев уже подключились правоохранительные органы. Меры будут очень жесткие!»

Глава республики отметил, что далеко не все работодатели обеспечили доставку своих работников служебным транспортом.

«Мы же говорили: самая безопасная доставка - это служебный транспорт! - подчеркнул Владимир Волков. - Руководители должны обеспечить перемещение своих работников по схеме: «дом - автобус - работа - автобус - дом»!»

Как доложила на совещании заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, ситуация с распространением коронавируса меняется очень быстро, в республике введены дополнительные медицинские мощности для больных с COVID-19, и они уже востребованы.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин призвал всех жителей республики в это сложное время беречь не только себя и своих близких, но и врачей, которые работают сегодня в сверхсложных условиях: «Мы работаем для вас, чтобы вы посидели дома для нас. Врачи-инфекционисты, реаниматологи работают в условиях моральной и физической нагрузки. Вы представляете, как им там тяжело! Мы делаем всё возможное, чтобы все наши силы, знания, оборудование - всё работало на то, чтобы вылечить этих пациентов».