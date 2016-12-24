Закон о запрете комиссий за платежи ЖКХ прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий сбор дополнительных комиссий при перечислении гражданами платы за услуги ЖКХ, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.

"Это социально значимый документ, его очень ждут, без преувеличения, все граждане нашей страны. Потому что платежи в сфере ЖКХ касаются каждого. Увеличение суммы на несколько процентов, к которому фактически вынуждают людей банки и операторы платежных систем, люди резонно считают несправедливым", - отметил депутат.

Авторами законопроекта выступили председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и ряд депутатов фракции.

Законопроект вносит необходимые дополнения в целый ряд действующих законов, в том числе в Жилищный кодекс, закон о банковской деятельности, о почтовой связи и о национальной платежной системе. Согласно новым нормам, никто из субъектов платёжного рынка "не имеет права взимать комиссионное вознаграждение при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги".