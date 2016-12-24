Сертификат на материнский капитал теперь можно получить дистанционно

С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Это означает, что гражданам, имеющим право на получение мер государственной поддержки (в том числе - по «президентским» выплатам в размере 5000 рублей на детей в возрасте до 3 лет), не придется прикладывать дополнительных усилий для подготовки документов. «Маткапитал будет оформлен автоматически после появления ребенка, и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом», - пояснил в понедельник управляющий Отделением Пенсионного фонда по РМ Владимир Василькин.

Собственно, сведения о рождении ребенка будут поступать в органы Пенсионного фонда из ЗАГСов. Информационная система обработает их и отправит электронный аналог государственного сертификата в «личный кабинет» мамы на сайте ведомства или портале Госуслуг.

«Конечно, прежде нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг, иметь подтверждённую учётную запись, - подчеркнул Владимир Василькин. - При выполнении этих требований можно получить все необходимые сведения, в том числе и по сертификату на материнский капитал, оформленный проактивно, то есть в беззаявительном режиме».

Такой метод получения госуслуги доступен всем семьям, кроме тех, что усыновили детей. Для них сохраняется прежний (заявительный) порядок оформления сертификата. Связано это с тем, что сведения, необходимые для получения маткапитала, могут представить только сами усыновители.