Волонтерский штаб акции #МЫВМЕСТЕ посетил замруководителя администрации главы Мордовии

Заместитель руководителя администрации главы Республики Мордовия - начальник Управления по внутренней политике Александр Ратников посетил волонтерский штаб всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ на базе Общероссийского народного фронта и ознакомился с работой мордовских добровольцев.

Руководитель регионального Исполкома ОНФ Наталья Сайгачева и волонтеры-медики рассказали ему, что за две недели на горячую линию волонтерского штаба по телефону горячей линии 8-800-200-34-11 поступило порядка 300 обращений. Чаще всего пенсионеры обращаются с просьбами о покупке лекарственных средств, доставке продуктов питания и за консультацией.

Ребята оказывают помощь пожилым людям старше 65 лет и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции. После поступления звонка волонтеры-медики связываются с заявителем, составляют полный список необходимых товаров. Затем уточняют контактную информацию и адрес доставки.

Добровольцы помогают не только с покупками продуктов и товаров первой необходимости, но и рассказывают пенсионерам о профилактике в условиях короновируса, предупреждают о бдительности в отношении разных видов мошенничеств.

Александр Ратников отметил важность работы участников акции #МЫВМЕСТЕ. Он также поинтересовался у волонтеров об имеющихся проблемах, которые необходимо решить в срочном порядке. Александр Вячеславович пожелал ребятам не забывать и о важности личной эпидемиологической защиты, особенно тем, кто часто выезжает по заявкам.

По словам регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Республике Мордовия Павла Замышляева, при выполнении работ меры защиты соблюдаются строго. Добровольцы осуществляют контакт на необходимом расстоянии. Они не заходят в квартиру, а передают покупки, чеки и денежные средства через порог.

«Благодаря поддержке и помощи участников акции #МЫВМЕСТЕ волонтерский штаб обеспечен всем необходимым. Это способствует быстрому решению поступающих нам задач в условиях распространения коронавирусной инфекции», - отметила руководитель регионального Исполкома ОНФ в Республике Мордовия Наталья Сайгачева.