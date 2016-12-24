На «Октябрьской» сменилось руководство

На прошедшем в АО «Агрофирма «Октябрьская» общем годовом собрании акционеров был утвержден отчет генерального директора и рассмотрены кадровые вопросы. Иван Андин, возглавлявший предприятие на протяжении 35 лет, как и ожидалось, покинул свой пост. Новым генеральным директором избран Александр Иванович Андин, прежде занимавший должность заместителя руководителя.

При этом сам Почетный гражданин Мордовии, полный кавалер республиканского ордена Славы, лауреат Государственной премии РМ, заслуженный работник сельского хозяйства России и Мордовии агрофирму все-таки не покидает. Он продолжит работу в качестве первого заместителя гендиректора и председателя Наблюдательного совета.

Акционеры подтвердили, что курс предприятия на расширение производства, стабильное и динамичное развитие остается незыблемым.