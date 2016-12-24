Более тысячи предписаний за сутки

Выданы рабочими группами, наблюдающими за соблюдением требований противопожарной безопасности

В ходе вчерашних обходов территорий представители МЧС, правоохранительных структур и горадминистрации городского округа Саранск вновь выявили множество нарушителей, которые, пренебрегая всеми требованиями, продолжали сжигать сухую траву и мусор в непосредственной близости от жилых домов, сараев и прочих построек.

Так, в Пролетарском районе проинспектировано 125 индивидуальных домов на улицах Юртова, А. Арзамасской, Мазы, Гагарина, Первомайская, Слободская, а также территория Лесного озера. Результат проведенной работы - 16 предписаний. В Ленинском районе три рабочие группы обследовали жилой сектор и зоны отдыха на ул. Гончарова, в Зеленой роще и парке Ленинского района. Выдано 79 предписаний. Еще более тревожная ситуация наблюдается в Октябрьском районе. Там 8 групп оформили в общей сложности 964 документа. Рейды прошли в селах Зыково, Монастырское, поселках Николаевка, Добровольный, Гагарина и в деревне Полянки.

Примечательно, что наряду с выявлением нарушителей особого противопожарного режима, члены сформированных групп проводят работу по профилактике коронавирусной инфекции - напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, раздают гражданам памятки с указанием алгоритма действий при выявлении симптомов заболевания и номеров телефонов «горячих линий».

«Такие рейды нужно проводить и в дальнейшем, в том числе – и в субботу, - предупредил мэр Саранска Петр Тултаев. - Муниципальные предприятия должны на следующей неделе завершить противопожарную опашку».