О ситуации с дефицитом медицинских масок

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На недостаток одноразовых медицинских масок жалуются жители республики в соцсетях и на горячих линиях. Сообщения зафиксированы также аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направлены в Министерство здравоохранения РМ.
По информации Минздрава РМ, дефицит средств индивидуальной защиты, в частности, одноразовых медицинских масок, возник из-за резко возросшего спроса. Каждый день в аптеки сети «Фармация» поставляется 500 масок. Конечно, этого недостаточно.
Но первоочередная задача сейчас – наполнение наших медучреждений средствами защиты. И она уже решена.
Кроме того, необходимо обеспечить этими средствами защиты работающие предприятия, особенно те, которые находятся в ежедневном контакте с населением.
Сообщаем, что в настоящее время в Мордовии налажено производство многоразовых масок. Пока они поступают только для нужд предприятий.
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