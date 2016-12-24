О ситуации с дефицитом медицинских масок

На недостаток одноразовых медицинских масок жалуются жители республики в соцсетях и на горячих линиях. Сообщения зафиксированы также аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направлены в Министерство здравоохранения РМ.





По информации Минздрава РМ, дефицит средств индивидуальной защиты, в частности, одноразовых медицинских масок, возник из-за резко возросшего спроса. Каждый день в аптеки сети «Фармация» поставляется 500 масок. Конечно, этого недостаточно.



Но первоочередная задача сейчас – наполнение наших медучреждений средствами защиты. И она уже решена.

Кроме того, необходимо обеспечить этими средствами защиты работающие предприятия, особенно те, которые находятся в ежедневном контакте с населением.



Сообщаем, что в настоящее время в Мордовии налажено производство многоразовых масок. Пока они поступают только для нужд предприятий.