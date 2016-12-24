В очный тур конкурса «Моя страна – моя Россия» прошли 34 представителя Мордовии

По количеству участников, получивших положительную экспертную оценку на заочном этапе, наша республика уступает только Санкт-Петербургу (45 человек). Для сравнения: Московская область, ставшая третьей, представлена 29 проектными инициативами, Краснодарский край – 27-ю, Москва – 26-ю.

«Популярность конкурса растет с каждым годом, - с удовлетворением констатировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - Больше становится тех, кто выходит в очный этап. А это означает, что и конкуренция увеличивается. На сей раз за новые возможности в очном этапе поборются 738 человек из 75 регионов страны».

«В XVII сезоне проекты оценивали 1154 эксперта. Все они – специалисты в различных областях, прошедшие обучение, тестирование и строгий квалификационный отбор. Мы добились того, что каждый проект оценивался не менее чем тремя экспертами. Это позволило дать всем участникам равный шанс на победу», - добавила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса.

Особенностью нынешнего сезона стало то, что участники впервые были разделены на две возрастные категории – от 14 до 17 и от 18 до 35 лет. Появились и новые номинации - «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика». Самой популярной стала «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». По данному направлению было подано 2514 заявок. Иными словами, практически каждый третий проект предусматривал создание разнообразных цифровых платформ.

Представителей младшей группы теперь ожидают очная защита и награждение. Все мероприятия пройдут осенью, в рамках тематической смены в международном детском центре «Артек». А вот более зрелые претенденты будут работать «в запланированном формате». Точная информация появится только после стабилизации эпидемиологической обстановки.

Финалисты и победители конкурса «Моя страна – моя Россия» - одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» традиционно получат денежные премии и ценные призы от партнеров. Также им будет предоставлена возможность пройти стажировку в ведущих российских компаниях. Кроме того, начиная с нынешнего года победители примут участие в программе постконкурсного сопровождения.