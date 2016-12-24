Кадастровая палата обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Теперь стал доступен альтернативный способ оплаты выписки.

В сентябре 2019 года Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). К апрелю 2020 года посредством сервиса гражданам было предоставлено онлайн около 90 тысяч сведений. Наиболее популярными оказались выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и об объекте недвижимости.

После запуска онлайн-сервиса Кадастровая палата не останавливает работу по модернизации и улучшению качества оказываемых услуг. Так, в марте 2020 года у сервиса появился альтернативный способ оплаты получаемой выписки. Это нововведение стало возможным благодаря интеграции онлайн-сервиса Кадастровой палаты с универсальной платформой электронных и мобильных платежей «МОБИ.Деньги» (сервис «Оплата госуслуг»).При оплате через сервис «Оплата госуслуг» формируется извещение об операции с использованием электронного платежа, содержащее назначение и сумму платежа, сумму комиссии, данные получателя платежа и плательщика, а также другие реквизиты, и отправляется на электронную почту заявителя.

«Одна из наших важнейших задач как передовой сервисной IT-компании в госсекторе – продолжать непрерывно совершенствовать действующие сервисы по предоставлению услуг в электронном виде. Благодаря последнему обновлению онлайн-сервиса по выдаче сведений из ЕГРН у пользователей появилась возможность на странице оформления заказа выбрать предпочтительный для себя способ оплаты», – сообщил глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Напомним, прошло всего полмесяца со времени последних обновлений онлайн-сервиса. «Теперь пользователь может выбрать несколько видов выписок для одного объекта недвижимости, скачивать и просматривать документы. Также формировать заказ по принципу «интернет-магазина»: добавлять или удалять объекты недвижимости или выписки», – рассказал об обновлениях начальник управления проектирования и разработки информационных систем Федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.

Сегодня работа над модернизацией онлайн-платформы продолжается. Например, запланировано обновление визуального отображения информации. Также проводится работа по подключению к сервису всех регионов страны. Сейчас онлайн-сервис работает в 51 регионе, которые перешли на Федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН (ФГИС ЕГРН). В октябре в пилотном режиме к сервису была подключена Калужская область. До конца года на ФГИС ЕГРН планируется перевести остальные субъекты РФ. После перевода платформа будет доступна для объектов недвижимости по всей стране. Первыми в этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены Москва и Московская область.