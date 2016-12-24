ФКП открыла предварительную запись для подачи документов по экстерриториальному принципу

Доступна предварительная запись для подачи документов в Федеральную кадастровую палату по экстерриториальному принципу.

В связи с ограничением приема документов в Многофункциональных центрах (МФЦ) Федеральная кадастровая палата сообщает, что для удобства граждан в ведомстве открыта специальная линия для предварительной записи на подачу документов. Так, по предварительной записи в офисах ведомства можно подать документы для учетно-регистрационных операций по экстерриториальному принципу.

Предварительная запись в офисы ФКП доступна в личном кабинете на сайте Росреестра. Чтобы записаться на прием, вам достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ, и выбрать подходящий вам по всем параметрам офис Кадастровой палаты.

«В текущей непростой ситуации наша главная задача – чтобы граждане не просто продолжали получать учетно-регистрационные услуги, но и получали их в удобном для себя формате. Мы так организовали работу, что большинство вопросов, связанных с оборотом недвижимости, граждане и вовсе могут решить не выходя из дома. Дистанционное обращение экономит время заявителей и минимизирует контакты с посторонними людьми. Сегодня Кадастровая палата принимает все необходимые меры для исправного получения заявителями учетно-регистрационных услуг», – заявил глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Так, выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в течение нескольких минут благодаря онлайн-сервису Федеральной кадастровой палаты или через официальный сайт Росреестра, а общедоступные сведения об объектах недвижимости можно посмотреть на обновленном сервисе «Публичная кадастровая карта».

Направить в Кадастровую палату обращение по вопросам, находящимся в компетенции учреждения, можно посредством электронной формы «Обращения онлайн», размещенной на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.

Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.

Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» можно заказать электронную подпись, заказать консультацию и удаленно провести операции с недвижимостью.

Почтовые и электронные адреса, а также телефоны Кадастровой палаты можно посмотреть на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь».