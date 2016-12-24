В Темниковском районе планируют воссоздать усадьбу адмирала Ушакова

Самоизоляция стала обязательной
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
Эскизы проекта сделаны по старым рисункам родового имения прославленного флотоводца и небесного покровителя республики на территории Алексеевского сельского поселения.
По замыслу, усадьба может войти в общую концепцию развития крупного туристического кластера. Среди прочего предполагается построить дорогу от села Старый Город до поселка Нижний Сатис. Таким образом, путь из Темникова в Дивеево сократится почти в три раза. А расстояние до близлежащих святынь, связанных с именем Серафима Саровского, составит около 20 километров.
31 марта Глава РМ Владимир Волков новым Указом усилил ограничительные меры, призванные предотвратить распространение на территории республики...
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