В Темниковском районе планируют воссоздать усадьбу адмирала Ушакова

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Эскизы проекта сделаны по старым рисункам родового имения прославленного флотоводца и небесного покровителя республики на территории Алексеевского сельского поселения.

По замыслу, усадьба может войти в общую концепцию развития крупного туристического кластера. Среди прочего предполагается построить дорогу от села Старый Город до поселка Нижний Сатис. Таким образом, путь из Темникова в Дивеево сократится почти в три раза. А расстояние до близлежащих святынь, связанных с именем Серафима Саровского, составит около 20 километров.

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